La protesta dei balneari | delegazione maremmana alla manifestazione di Roma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Grosseto, 11 aprile 2024 – Oggi, 11 aprile, in piazza Santi Apostoli ascendono gli imprenditoridi tutt’Italia per chiedere maggiori certezze sul loro futuro. Anche la Maremma si mobilita: saranno oltre 50 imprenditori che raggiungeranno lacapitolina. sostengono la loro battaglia i sindaci, e i sindacati di categoria Fiba Confesercenti e Sib Confcommercio. "La stagione turistica ormai alle porte – dice Confesercenti – ci costringe a ricordare ancora una voltapolitica nazionale ed europea che non c’è più tempo da perdere. Abbiamo bisogno di capire quale sarà il futuro del settore ed è per questo che unitariamente parteciperemo a unapacifica che chiamerà in piazza migliaia di imprenditori". Anche in sindaci costieri hanno ribadito...