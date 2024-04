La proposta di legge della deputata Morgante sulle vittime di violenza | ha lasciato particolarmente perplessi | se non addirittura indignati | assurdo dicono le opposizioni quasi la metà delle donne vittima di violenza di ogni genere non è economicamente autonoma

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 11 aprile 2024) Garantire la possibilità di lavorare alledi, è un passaggio fondamentale per permettere loro di uscire da una relazione tossica e liberarsi di personalità abusanti. Lo è, non solo per l’autonomia economica che ne consegue, ma perché il lavoro accresce l’autodeterminazione, indispensabile per avviare un percorso di riscatto e di ricostruzione di sé. Sfregiata con l’acido dall’ex, Gessica Notaro mostra il volto al Maurizio Costanzo Show ...