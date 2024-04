La procura chiede il giudizio immediato per l’uomo che ha appeso le foto intime della ex a Cinisello Balsamo

La Procura francese ha chiesto la detenzione in carcere per quattro dei cinque giovani portati in tribunale, in vista dell'incriminazione per la morte di Shemseddine. Il ragazzo di 15 anni è morto ... (fanpage)

Un edificio di sette piani con ventiquattro appartamenti, spazi commerciali e garage, costruito circa trent’anni fa in via Indipendenza a Casoria , dovrà essere demolito. Attualmente, circa cento ... (teleclubitalia)

Morta a 9 mesi per una meningite non diagnosticata al pronto soccorso: la madre chiede giustizia - Una bimba di nove mesi di San Fiorano in provincia di Lodi, lo scorso 29 marzo è deceduta per setticemia dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso.blitzquotidiano

Truffa all'ospedale di Cosenza, denunciati 8 dipendenti - (ANSA) - COSENZA, 11 APR - Percepivano indennità per turni non corrispondenti alle prestazioni realmente effettuate. Per questo otto tra collaboratori amministrativi e dipendenti dell'Azienda ospedali ...gazzettadiparma

Drogano e derubano tre turisti a Napoli, arrestati - Sono accusati di avere rapinato tre egiziani dopo averli neutralizzati tre con della droga diluita nelle bevande, i due algerini arrestati dalla Polizia Ferroviaria della Campania. (ANSA) ...ansa