La Pro Sesto resta sospesa Costa agguanta i biancocelesti

(Di giovedì 11 aprile 2024) La Pronon riesce a conservare il vantaggio nella prosecuzione della gara col Vicenza,il 30 marzo sull’1-0 (rete di Toci) e ripresa ieri dal 55’. Un gol dirimette in parità la sfida e con l’1-1 finale isalgono a 29 punti, nove in meno della Pergolettese: ad oggi sarebbero retrocessi senza passare dai playout. Sul campo, una volta ricominciata la partita, il Vicenza ha molta più fretta. Ha soltanto 35’ più recupero per raddrizzare la situazione. Ci prova presto con Delle Monache, la cui conclusione al volo di destro da centro area finisce nettamente fuori bersaglio. I veneti si appoggiano a Ferrari e non disdegnano la palla alta, ma quando si avvicinano alla porta di Del Frate hanno anche qualità tecnica. Dopo le polemiche della vigilia (alle parole di Vecchi in conferenza stampa ...