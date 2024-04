La Prima Estate 2024 | nel cast anche Venerus | Anotr e Todd Terje

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 11 aprile 2024) Si aggiungonoalla già ricca line up de La, festival che si tiene a Lido di Camaiore Laè pronta a scaldare ancora una volta il palco e la sabbia della Versilia. Il festival che saluta l’arrivo della stagione più amata torna a Lido di Camaiore (Lucca), dal 14 al 16 giugno e dal 21 al 23 giugno. Per due weekend, dal venerdì alla domenica, la migliore musica internazionale si dà appuntamento nel Parco BussolaDomani, mescolandosi alla brezza marina e agli abbaglianti colori dei tramonti toscani. Sei giorni e ventiquattro artisti per vivere un’esperienza che va oltre la semplice rassegna musicale. Più che un festival, una vacanza è infatti il titolo con cui si presenta e conferma ...