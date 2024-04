La prima cosa d' oro della Design Week di Milano sono gli affitti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 11 aprile 2024) Affari d’oro in arrivo per chi ha una stanza in più o può lasciare la propria casa ala settimana prossima. Glidal 15 al 21 apriletriplicati. Effetto. A pochi giorni dall’inizio dell’evento clou dell’anno meneghino 9 appartamenti su 10 in offertagià bloccati. E il canone medio settimanale è cresciuto del 214%. Non piangono gli hotel, dove una notte arriva a costare il 320% in più rispetto a questa settimana. Non stupisce dunque che sia nato un vero e proprio business con milanesi che diventano affittuari anche solo una settimana all’anno, quellaappunto, mettendo sul mercato la casa in cui vivono abitualmente o almeno una stanza. Proprietari che riescono così a pagarsi le spese ...