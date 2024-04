La Polizia festeggia 172 anni Premiati Barbato | il poliziotto eroe | e Accardo | che fece arrestare il suo stupratore

(Di giovedì 11 aprile 2024) Nel corso delle celebrazioni per il 172esimoversario delladi Stato sono statii poliziotti che si sono distinti per meriti particolari.

Attraverso un comunicato stampa, la Fp Cgil ha annunciato ufficialmente che non prenderà parte alle celebrazioni previste per l’ anni versario dei 207 anni del corpo di Polizia penitenziaria sia a ... (italiasera)

"Esserci sempre" da 172 anni: si celebra oggi l' anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato. La cerimonia in piazza del Popolo a Roma .Continua a leggere (fanpage)

Tre giorni di iniziative a piazza del Popolo per Festa Polizia - Inizia domani a Roma in Piazza del Popolo, la tre giorni della Polizia di Stato in occasione del 172/o anniversario della sua costituzione. (ANSA) ...ansa

La Polizia festeggia 172 anni di impegno e premia gli agenti che si sono distinti - Il questore Falvella: «A Pavia ho trovato persone capaci e un grande clima di collaborazione che permette di gestire ogni situazione» ...laprovinciapavese.gelocal

Festa per i 100 anni di Umberto Lampazzi, decano dei poliziotti reggiani. VIDEO - REGGIO EMILIA – Ha compiuto oggi 100 anni Umberto Lampazzi, il decano dei poliziotti che hanno prestato servizio in Questura a Reggio Emilia. Originario della Ciociaria, è nato proprio l’11 aprile 192 ...reggionline