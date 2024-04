La polemica di Salvini e Rampelli sulla fine del Ramadan a Roma e le donne “chiuse nel recinto”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Matteoe Fabiohanno sollevato unacontro la preghiera in Piazza dei Mirti a, per ladel mese sacro di: "Gli uomini pregano e leislamiche sono chiuse dentro ad un recinto".

“Voglio capire dal ministro Valditara se la incredibile decisione di chiudere una Scuola per il Ramadan sia ammissibile. Rispetto per tutti ma imposizioni da nessuno”. Così il presidente dei ... (ilfattoquotidiano)

“Voglio capire dal ministro Valditara se la incredibile decisione di chiudere una Scuola per il Ramadan sia ammissibile. Rispetto per tutti ma imposizioni da nessuno”. Così il presidente dei ... (ilfattoquotidiano)

Roma, 20 marzo 2024 – Scontro tra Giorgia Meloni e le opposizioni alla Camera. È un botta e risposta serrato nel dibattito che segue le comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo. ... (quotidiano)

Multe, solidarietà obbligatoria e rimpatri: cosa prevede il patto Ue sui migranti che divide Salvini e Piantedosi - La riforma delle regole comuni segna un punto di svolta dopo anni di scontri e tentativi falliti di un aggiornamento del quadro giuridico a dodici stelle ...ilsecoloxix

Aldo Patriciello: Recovery Fund per sanare il divario tra Nord e Sud - L’eurodeputato Aldo Patriciello spiega perché occorre lavorare per spendere bene le risorse messe a disposizione da Bruxelles per il Sud ...fortuneita

Spettacolo teatrale e polemiche: "Propaganda politica a scuola. La Provincia ne sa qualcosa" - La Lega su tutte le furie: "Al liceo proposto un evento che esalta Karola Rackete e ridicolizza il ministro Salvini. Sono stati spesi anche soldi pubblici: vogliamo spiegazioni".lanazione