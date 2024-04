La PEC diventa “europea” | ecco come funziona e quando diventerà obbligatoria La guida

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 aprile 2024) La pervasività dei vincoli dettati dall’Unionesi ripercuote anche sulle nostre abitudini quotidiane: un ultimo esempio è dato dall’obbligo della “Pec”, che si chiamerà Registered Electronic Mail (Rem) e che sarà valida in tutti gli Stati membri, garantendo la interoperabilità e una armonizzazione delle procedure e delle comunicazioni. A ben vedere, consentirà ai cittadini, alle aziende e alle Pubbliche Amministrazioni di comunicare tra loro in modo sicuro e certo, sulla base dei principi del Regolamento europeo eIDAS – acronimo di electronic IDentification, Authentication and trust Services – che già nel 2014 ha promosso una base normativa comune a tutta Europa per i cosiddetti servizi fiduciari e per i mezzi di identificazione elettronica. Sicché dal gennaio 2022 è iniziato il percorso di adeguamento al Regolamento europeo 910/2014 – ...