La palla chiamata buona fa impazzire Medvedev | si scaglia contro la tenda e attacca l’arbitro a Montecarlo “State diventando ridicoli”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Daniilha vinto la gara dei sedicesimi di finale al Masters 1000 diGael Monfils. Una pratica che è stata archiviata in due set (6-2, 6-4) e un’ora e mezza di gioco. Il russo, al termine del match, ha scritto il consueto messaggio sulla telecamera di fine partita lanciando una battuta goliardica: “Dentro o fuori?“. La frase non è casuale, ma fa riferimento a un momento precedente del match che gli ha fatto perdere la testa fino ad assaltare una. Daniilsigns the camera after some close line calls in his match with Gael Monfils in Monte Carlo: “In or out?” ???? pic.twitter.com/oJBn42CgzP — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 10, 2024 Durante il quarto game del secondo set, si susseguono due episodi che hanno fatto esplodere la rabbia di ...