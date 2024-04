La nostra Costituzione | questa conosciuta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) "L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunita’, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri", così recita l’articolo 1 della legge 20 agosto del 2019 numero 92 che ha introdotto l’insegnamento della Educazione civica. In particolare per le scuole lo stesso articolo 1 precisa che : "L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza dellaitaliana e delle istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalita’, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilita’ ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona". Il nuovo insegnamento obbligatorio di Educazione civica sostituisce quello di Cittadinanza e ...