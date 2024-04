Ancora un femminicidio, ieri sera, 18 marzo, in via Livilla, nel quartiere Quardaro a Roma. Lì una famiglia di origini cinesi condivideva l’appartamento con due altre connazionali. Yu Yang, 36 anni , ... (thesocialpost)

Ha aggredito la moglie in preda alla gelosia, a Taranto. E al culmine della rabbia l'ha colpita alla testa usando come arma il cellulare della donna. Il tutto sotto gli occhi della figlioletta di... (quotidianodipuglia)

La moglie scappa coi figli, lui li raggiunge e aggredisce il padre: arrestato un 34enne - Ha inseguito moglie e figli fin a casa dei genitori, aggredendo anche il padre: arrestato un 34enne avellinese per maltrattamenti contro familiari e conviventi ...fanpage

Uccide la moglie, seziona il corpo in 200 pezzi e lo getta nel fiume. Chi è il mostro - Ha massacrato senza pietà la giovane moglie e, per sbarazzarsi del suo corpo, non ha esitato neppure a tagliarlo in circa 200 pezzi prima di disperderli nel fiume: per questo efferato omicidio, il ...ilgiornale

Colpisce la moglie alla testa con lo smartphone davanti alla bimba di tre anni, lei scappa da un parente e si salva - Ha aggredito la moglie in preda alla gelosia, a Taranto. E al culmine della rabbia l'ha colpita alla testa usando come arma il cellulare della donna. Il tutto sotto gli occhi della figlioletta ...quotidianodipuglia