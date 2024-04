La magia arriva in strada per i clochard il 17 aprile a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024) Lainper i. Il cast di Magic!, il Galà internazionale a maggio a, e i City Angels insieme “on the road” per donare pasti caldi, magie e sorrisi ai senza fissa dimora in via della Conciliazione. 172024 ore 20.00 Un sorriso non può cambiare il mondo, tantomeno la vita di qualcuno, ma certamente può scaldare il cuore. Con questo scopo il prossimo 17alle ore 20.00 il cast di “Magic!”, il Gran Galà Internazionale diche a maggio torna puntuale all’Auditorium della Conciliazione, sarà on the road con i City Angels, l’organizzazione fondata nel 1994 da Mario Furlan che annovera volontari in tutta Italia nelle emergenze di, per dispensare pillole di meraviglia e stupore ai ...