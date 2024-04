La Lombardia investe sui laghi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024)lombardi più sicuri grazie allo stanziamento di 242mila euro approvato dalla Giunta regionale. Al Lario sono stati destinati 80mila euro, al Garda 47mila, al Maggiore e al lago d’Iseo 40mila per uno e al Ceresio 35mila euro. Si tratta di finanziamenti di attività per garantire i servizi di vigilanza, intervento e soccorso ai fini della sicurezza della navigazione sui bacini lacuali regionali con risorse stanziate annualmente ed erogate alle Autorità di bacino lacuali e ai Comuni rivieraschi."Il nostro obiettivo – spiega l’assessore ai Trasporti, Franco Lucente – è permettere ai residenti e ai turisti di godere in piena tranquillità e sicurezza delle bellezze dei nostri, vere e proprie perle ambientali e turistiche che meritano di essere ulteriormente valorizzate".