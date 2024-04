La Junior Tim Cup Keep Racism Out arriva a Frosinone

(Di giovedì 11 aprile 2024) Mercoledì 10 aprile ilha ospitato la tredicesima tappa dellaTIM CupOut, il torneo giovanile di calcio a 7 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, che quest’anno festeggia l’11esima edizione. A prendere parte all’incontro targato “Out”, la campagna volta a sensibilizzare i giovani e non solo sul fenomeno del razzismo e di ogni forma di discriminazione, è stato il calciatore Caleb Okoli, che ha raccontato ai ragazzi presenti la propria esperienza calcistica, sottolineando l’importanza del rispetto e della collaborazione nello sport come nella vita. Queste le parole del centrale di proprietà dell’Atalanta: “Sono molto contento di essere qui oggi e di partecipare a questo progetto, penso che il rispetto sia un valore ...

