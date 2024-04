Conference League, quote e pronostico Viktoria Plzen-Fiorentina: viola sul velluto per Newgioco - La Fiorentina, finalista in carica, ha la strada spianata verso la semifinale stando alle quote scommesse di Newgioco. In casa del Viktoria Plzen, infatti, il segno 2 è visto a 1,90 mentre i padroni ...agimeg

Viktoria Plzen-Fiorentina 0-0, cronaca e tabellino: la viola strappa un pareggio tra la noia - Finisce 0-0 tra Fiorentina e Viktoria Plzen la gara d'andata dei quarti di finale di Conference League: cronaca e tabellino ...tag24

La Fiorentina fa 0-0 in casa del Viktoria Plzen: il passaggio in semifinale di Conference si decide al Franchi - La Fiorentina pareggia per 0-0 in casa del Viktoria Plzen: il passaggio in semifinale di Conference League si deciderà nella gara di ritorno al Franchi ...fanpage