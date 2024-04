La figlia di Draghi mette 10mln sui farmaci In società con Cucinelli

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 11 aprile 2024) Nasce una partnership tra Brunelloe ladi Mario, Federica. L'investimento comune riguarda iinnovativi. Il re del cashmere, tramite la fondazione di famiglia supporta Tes Phrama, eccellenza Umbra fondata dal professor Roberto Pellicciari. Tes Pharma ieri - riporta La Repubblica - ha annunciato l’ingresso nell’azionariato di Xgen Venture, venture capitale fondato da Paolo Fudarò e Federicache ha investito 10 milioni. "Da biochimica e ricercatrice sono rimasta estasiata da laboratorio di Pellicciari - ha detto ladell’ex Premier Mario- È incredibile come in una zona isolata come l’Umbria si creino realtà internazionali di tale livello". Segui su affaritaliani.it