La festa della Polizia Quasi raddoppiate le chiamate al 112 Ogni giorno 46 Sos

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Nella celebrazione del 172esimo anniversariofondazionedi Stato sono stati forniti i dati dell’attività dal 31 marzo 2023 al marzo 2024Questura di Monza e Brianza (nella foto sotto il questore Salvatore Barilaro). Ben 16.856 le segnalazioni al numero unico per le emergenze, il 112,il doppio rispetto all’anno precedente (9.748). Di queste 2.837 per interventi di, per una una media giornaliera di 46,20 richieste di aiuto. Le denunce e querele ricevute sono state 1.673 (3.243 prima). Le persone denunciate per delitti 645 (3.242 nel periodo precedente) gli arresti 141 (45 l’anno prima). Sono state 34.091 le persone identificate (contro 25.528) e sono stati controllati 6.557 veicoli (7.602 precedentemente. Gli interventi ...