La Festa della Polizia Oltre novemila chiamate e otto interventi al giorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Giornata dial teatro degli Industri di Grosseto per il 172esimo anniversario. "Siamo sempre stati attenti ai cambiamentisocietà – ha iniziato il questore Antonio Mannoni –. Nell’ultimo anno la Questura di Grosseto ha dedicato massima attenzione a quei fenomeni di criminalità diffusa, quali i furti e lo spaccio di sostanze stupefacenti che particolarmente incidono sulla percezione di sicurezza". E’ stata anche l’occasione per dare anche i dati dell’attivitàQuestura di Grosseto: sono state6.000 le autopattugliesu strada, per un totale di più di 12.000 operatori complessivamente impegnati. Alla fine in un anno sono state controllate nel corso dei servizi circa 48.000 persone, 29.000 veicoli e ...