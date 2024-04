La Feralpi vede la salvezza A Pisa serve uno scatto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) SALÒ (Brescia) LaSalò, che ha lavorato anche ieri mattina sotto la pioggia, crede fermamente nellae guarda verso la trasferta che sabato (fischio d’inizio alle 14) la porterà acon la convinzione di poter conquistare un risultato importante non solo per far proseguire la sua risalita, ma per compiere quel passo in avanti che potrebbe regalare lo slancio decisivo al finale di stagione della matricola gardesana, che grazie agli ultimi risultati si è portata a due soli punti dai play out e a quattro dalladiretta. Un ruolino di marcia, quello messo in atto nell’ultimo periodo dalla squadra di Zaffaroni, che ha evidenziato un rendimento più efficace in trasferta che rispetto alle partita casalinghe e la prossima sfida chiamerà a giocare la formazione verdeblù proprio lontano dalla ...