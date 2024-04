(Di giovedì 11 aprile 2024) (Adnkronos) – Il 15 aprile, in onorenascita di Leonardo Da Vinci, orgoglio italiano nel mondo, l’Italia festeggia ladelin. Per l’, l’associazione 'LaIta'” realizzerà con il patrocinio del ministero delle Imprese e delincinque giorni di manifestazioni e incontri che valorizzino le

La storia della classica crostata , tra i dolci italiani più antichi, in quanto non esiste un riferimento storico da cui si possa trarre la sua genesi. La tradizione popolare, però, riporta una ... (ilfogliettone)

La Made in Italy Week si tiene dall’11 al 15 aprile tra Roma e Napoli Il 15 aprile, in onore della nascita di Leonardo Da Vinci, orgoglio italiano nel mondo, l’Italia festeggia la prima Giornata ... (sbircialanotizia)

Roma , 11 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Il 15 aprile, in onore della nascita di Leonardo Da Vinci, orgoglio italiano nel mondo, l'Italia festeggia la prima Giornata nazionale del Made in Italy . Per ... (liberoquotidiano)

'La Dolce Ita' lancia prima 'week' a Roma in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy - Il 15 aprile, in onore della nascita di Leonardo Da Vinci, orgoglio italiano nel mondo, l’Italia festeggia la prima giornata nazionale del Made in Italy. Per l’occasione, l’associazione 'La Dolce Ita' ...adnkronos

Papa Francesco allarmato per la deriva eutanasica e abortista che colpisce gli anziani malati e i nascituri con handicap - Si sta diffondendo a macchia d'olio quella mentalità che «porta a considerare la propria esistenza un peso per sé e per i propri cari». Si tratta di una deriva ...ilmessaggero

WOW! 30% di SCONTO su questa macchinetta Nescafè Dolce Gusto - Questa ottima macchinetta Nescafè Dolce Gusto vi permette di avere un caffè come quello del bar a casa vostra, a soli 84,99€.tomshw