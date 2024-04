La Dea riprova l’incanto Gasp vuole stupire Klopp | esame di storia con i Reds

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) È arrivata la notte più attesa per l’Atalanta, impegnata stasera alle 21 ad Anfield Road, con 2150 tifosi al seguito, nel confronto stellare con il Liverpool. La sfida che a Bergamo tutti sognavano da mesi. Contro i più forti. La Dea in campo europeo non è più ‘la provinciale’, non è il piccolo Davide che affronta il gigante Golia. Tre anni e mezzo fa i nerazzurri hanno vinto ad Anfield Road in Champions: uno storico 1-0 firmato da Ilicic. Tre settimane prima a Bergamo iavevano stravinto con un imbarazzante 5-0. "Abbiamo giocato a Bergamo durante il Covid, in una situazione particolarmente grave, e sono felice che tra una settimana ritroveremo l’Atalanta in uno stadio pieno. Però è successo tre anni e mezzo fa, non siamo più la stessa squadra di allora", ha ricordato ieri Jurgen, che tra due mesi lascerà il Liverpool, dopo nove anni di ...