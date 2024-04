La corsa a tre per la presidenza dell’Islanda

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 11 aprile 2024) Saranno elezioni presidenziali combattute e dall’esito molto incerto. Vale per gli Stati Uniti, dove almeno fino a novembre la Casa Bianca rimarrà in mani democratiche, e vale per l’Islanda che porta alle urne un millesimo degli elettori statunitensi, ma la cui politica ha già visto un clamoroso ribaltone alla guida del Paese in vista del voto del primo giugno. Tutto a causa della decisione della premier Katrin Jakobsdottir di candidarsi a presidente della Repubblica, un annuncio arrivato a sorpresa e senza nessuna reale esigenza, se non forse un certo opportunismo dettato dalle circostanze. Jakobsdottir, martedì 9 aprile, si è dimessa dal ruolo di capo del governo per lanciare la suapresidenziale. Prima di entrare nei dettagli, un po’ di contesto: Jakobsdottir (del partito di Sinistra verde) è stata per sette anni a capo di un governo di larghe intese con ...