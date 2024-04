La città che vuole istituire la giornata di 26 ore | Più tempo per stare in famiglia

(Di giovedì 11 aprile 2024) Quante volte ci sembra di non avere mai ildi fare tutte le cose che vorremmo, e che la nostrafinisca troppo in fretta. C'è un sindaco che ha pensato di risolvere questo problema, piuttosto comune, con un rimedio tanto semplice quanto bizzarro: aggiungere due ore allaa e...

In occasione del MIART e della Milano Design Week 2024, Progetto CMR, società di progettazione integrata che nel 2024 celebra 30 anni di attività, si trasforma in Hub dedicato all’arte e al ... (nonewsmagazine)

Per tre giorni , da mercoledì 9 aprile a sabato 13 aprile, non sarà possibile sorvolare il centro di Milano . In quei giorni , nel capoluogo lombardo saranno riunite le delegazioni ufficiali di Canada, ... (ilgiorno)

La metropoli Line are, che dovrebbe estendersi per 170 km nel deserto del l’Arabia Saudita , potrebbe non superare i 2,4 km entro il 2023, ospitando meno di 300.000 residenti nei suoi grattacieli: il ... (fanpage)

Tumori, dal Giappone a Legnano l'inventore dell''ago bisturi' salva - intestino: Naohisa Yahagi, padre della tecnica Esd che ha rivoluzionato la cura delle neoplasie dell'apparato digerente, in missione in città per 10 giorni e 20 interventi. "Radicale come la chirurgia, ma senza tagli, previene le ricadute e preserva ...

Il progetto per la nuova grande moschea di Milano in viale Esterle: 'Sarà senza minareto per evitare polemiche, ma ne abbiamo un bisogno ...: ... che sostituirà gli ex bagni pubblici con un luogo di culto moderno e funzionale, rappresenta un passo avanti significativo nel percorso di integrazione e di dialogo interreligioso della città. L'...