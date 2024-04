La centrale di Suviana «sarà ferma per molto tempo | danni per centinaia di milioni»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 aprile 2024) Laidroelettrica diresteràper. E questo impedirà di lavorare per le emergenze. A dirlo, in un’intervista al Quotidiano Nazionale, è Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia. «Nella produzione elettrica totale, ladel Brasimone conta davvero poco. Quindi per l’approvvigionamento non ci saranno problemi. Allo stesso, però, un incidente gravissimo come questo impedirà nell’immediato di fare nuovi impianti. Ed è un problema», ha spiegato. E ancora: «Non c’è un problema di approvvigionamento elettrico, né per l’Emilia-Romagna, né per l’Italia. Anche perché quest’anno ha piovuto tantissimo, pertanto avremo una produzione più abbondante che in passato». Riguardo i, per Tabarelli, ...