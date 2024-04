La casentinese Manuela Innocenti mira al titolo italiano unificato di kickboxing

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 11 aprile 2024) La promettente atleta, originaria della suggestiva regione della Casentino, si prepara a tracciare il proprio percorso verso ildi. Dopo aver festeggiato la recente vittoria come campionessa nazionale nei -61kg nella lega WKAFL,è determinata a consolidare la propria posizione sia in patria che all’estero, affrontando sfide sempre più impegnative sul ring. Il 2024 si prospetta come un anno cruciale per l’atleta, culminando con un combattimento epico contro la vincitrice delWBFC. Questo scontro non solo decreterà la migliore kickboxer dell’intera penisola, ma aprirà anche le porte per ambire al prestigiosoeuropeo. Il percorso di ...