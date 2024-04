La bicicletta è il mezzo preferito per spostarsi nel centro della città

(Di giovedì 11 aprile 2024) Per andare al lavoro, in palestra o semplicemente perda un punto a un altro: laè ildai parigini per gli spostamenti nelcapitale francese, superando persino le autovetture. È quanto rivela uno studio realizzato nel 2023...

