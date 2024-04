La Bce tiene i tassi d’interesse fermi al 4 | 5% Ora i mercati scommettono sul primo taglio a giugno

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 aprile 2024) La Banca centrale europea ha deciso nella riunione di politica monetaria di oggi di lasciare invariati i, che si confermano dunqueal 4,50% sui rifinanziamenti principali, al 4% sui depositi e al 4,75% sui prestiti marginali. È la quinta riunione del board consecutiva in cui si è deciso di tenere i, dopo che per 15 mesi si era assistito a un rialzo continuo deinel tentativo di tenere a freno l’inflazione. Obiettivo che pare ora raggiunto, ragion per la quale economisti e investitori si aspettano presto un’inversione di rotta: ildeipotrebbe arrivare a questo punto nella prossima riunione del board della Bce, in programma il 6. Secondo fonti ...