La Bce mantiene i tassi invariati | ma è pronta al taglio | le parole di Lagarde

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 11 aprile 2024) La Banca centrale europea decide ancora una volta di non toccare id’interesse, che rimangono fermi al 4,50%, ma l’inversione di marcia si fa sempre più vicina. Nell’ultima riunione del Consiglio direttivo della Bce è stato deliberato per la quinta volta lo st0p all’aumento dei, dopo la fase dei dieci rialzi consecutivi iniziata a luglio 2022, ma alla fine di mesi di prudenza si intravede la prima apertura verso ilche, a meno di ripensamenti, dovrebbe arrivare a giugno. La decisione del Consiglio direttivo Nel comunicato ufficiale al termine della riunione dei vertici della Banca centrale si legge, infatti, che “se la valutazione aggiornata del Consiglio direttivo in merito alle prospettive di inflazione, alla dinamica dell’inflazione di fondo e all’intensità della trasmissione della politica monetaria accrescesse ...