La ballata della mala milanese Il liscio | il combat folk e il fumetto

(Di giovedì 11 aprile 2024) Uno spettacolo concerto e una graphic novel collegata, nata dalla penna di uno dei grandi autoriscuderia Bonelli, di cui si parlerà e di cui si potranno anche ammirare in mostra alcune tavole, accanto a fumetti nati da altri progettiband. È l’iniziativa “Ladel Barbieri e 777 - Una graphic novel, un nuovo album musicale e una mostra di illustrazione“, che si terrà oggi alle 21 a Seregno, nella biblioteca civica di piazza monsignor Gandini. Protagonisti dell’evento saranno la band brianzola di teatro canzone Banda Putiferio (nella foto) e il fumettista Antonio Serra, creatore del personaggio di fantascienza di Nathan Never e autore di sceneggiature per Dylan Dog. Serra presenterà la sua graphic novel “Ladel Barbieri“ e la Banda Putiferio le canzoni del nuovo disco intitolato “777“: si ...