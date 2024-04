La 25esima edizione della Race for the Cure

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024) KOMEN ITALIA CELEBRA 25 ANNI DI “FOR THE” DAL 9 AL 12 MAGGIO AL CIRCO MASSIMO IL PRESIDENTEREPUBBLICA SERGIO MATTARELLA DARÀ IL VIA AL PIÙ GRANDE EVENTO AL MONDO PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SENO SEGUIRANNO LEDI BARI, BOLOGNA, BRESCIA E MATERA Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi testimonial di questa grande gara di solidarietà che in 25 anni ha consentito alla Komen Italia di investire 26 milioni di euro per avviare oltre 1500 nuovi progetti di ricerca, prevenzione e sostegno alle donne che vivono l’esperienza di un tumore del seno Lafor the, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno organizzata da Komen Italia, si svolgerà dal 9 al 12 ...