La 17enne Greta Berardi | da qualche anno paladina dei diritti delle persone transgender | è stata protagonista del monologo alla trasmissione Le Iene parlando delle difficoltà incontrate soprattutto nelle relazioni

(Di giovedì 11 aprile 2024) «Io sono, e a volte vorrei che lesi accontentassero di sapere questo su di me. Invece spesso sono costretta a dire qualcosa in più, a fare coming out anche svariate volte al giorno». Inizia così ila Ledella diciassettenne, nata in un corpo maschile per lei fonte di estremo malessere. Un disagio che porta il nome di disforia di genere, confessato ai genitori a soli 12 anni, dichiarando loro: «Non mi sento un maschio, sono femmina». ...