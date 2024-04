L’11 aprile è la ‘Giornata del latino’ Una lingua mai morta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Firenze, 112024 - Da studenti abbiamo pensato che il latino fosse una materia magari anche interessante, ma complicata da studiare, colpevole l’averci tolto il sonno per una versione fatta bene. Da grandi l'abbiamo certamente rivalutata come radice culturale e persino sfoggiata comed'uso per rimarcare gli studi (nelggio corrente usando a priori, par condicio, super, ictus, il modaiolo Rip ma anche i detti forbiti usati più o meno a proposito come 'apertis verbis', 'divide et impera', 'per aspera ad astra'). Il latino è ancora oggi lache sottintende diritto, religione, economia, politica. "Ho digitato la demo al computer durante il transfer dal campus al terminal: ma il tutor teme che lo sponsor non mi accrediti il bonus perché il video o l'audio sono pessimi. Proverò con un'altra app": ...