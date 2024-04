Kvaratskhelia | “Napoli è casa mia | qui si vive di calcio”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Khvicha, parla della città in cuie lavora per la diciottesima puntata di Made in Italy per la Lega Serie A. Queste le sue parole: “Mi mancamia ogni giorno, ma ora sento chemia è in Italia e soprattutto in questa città, in cui siper il. Si vede che i tifosi sono felici quando guardano ile questo è incredibili perché non lo vedi da nessun’altra parte, devo dire. Spiega, Il modo in cui i tifosi mi trattano, il modo in cui i tifosi mi amano, è una cosa grandissima. Ilper me è tutto, è la mia vita, non ci sono dubbi. Giocavo con i miei amici per strada ogni volta che uscivo di, anche dopo l’allenamento ero lì a giocare con loro. Ho mosso i ...

Il Napoli pensa al Rinnovo di Kvaratskhelia per allontanare il Barcellona dalle insidie per l’attaccante georgiano Il Napoli pensa al Rinnovo di Kvaratskhelia per allontanare il Barcellona dalle ... (calcionews24)

Kvaratskhelia: "Napoli è come casa, la vittoria sulla Juve il giorno più bello. Maradona e i tifosi..." - Khvicha Kvaratskhelia ha parlato a cuore aperto del suo legame con la piazza, ricordando le emozioni incredibili dello storico Scudetto.areanapoli

VIDEO - Kvara in giro per Napoli: "E' casa mia, se partissi mi mancherebbe! Su Scudetto, Maradona e tifosi..." - Khvicha Kvaratskhelia si immerge nella città in cui vive e lavora per la diciottesima puntata di Made in Italy per la Lega Serie A ...tuttonapoli

Milan-Napoli, è scontro anche per la difesa: due i nomi in ballo - Visualizzazioni: 1 Milan-Napoli, sono due i nomi in ballo per quanto riguarda la difesa. Andiamo qui di seguito a leggere cosa starebbe accadendo. Il Milan segue con estrema attenzione due importanti ...calciostyle