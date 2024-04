Kvaratskhelia | 'Napoli è casa mia | certe cose non le vedi da nessun'altra parte'

Vidigal, Dionigi, De Maggio, Caruso, Di Napoli , Scozzafava, Longo, Taormina e D’Amico sono intervenuti a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e del futuro della squadra azzurra. ... (terzotemponapoli)

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia parla ai canali della Lega Serie A: “Mi manca casa mia ogni giorno, ma ora sento che casa mia è in Italia e soprattutto in questa città, in cui si vive ... (sportface)