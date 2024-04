Kvara | notizia sorprendente sul futuro | tirato in ballo anche il Barça

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 11 aprile 2024) Arrivano novità importanti suldi Khvichatskhelia, che ultimamente è finito nei radar dei top club europei, in particolare del Barcellona. Il Napoli è già concentrato sulla prossima stagione. Il club azzurro è attivo sul mercato in entrata e in uscita, ma in modo particolare ci sono delle questioni interne da risolvere. Infatti, dopo l’addio ormai scontato di Piotr Zielinski, va risoltala situazione legata a Victor Osimhen. Quest’ultimo, con ogni probabilità lascerà i partenopei al termine della stagione in corso, ma prima bisognerà trovare l’acquirente. La cessione del nigeriano permetterà alla società di guadagnare per una cifra molto importante, la quale si aggira intorno ai 120 milioni di euro. Tali introiti potrebbero portare il Napoli di Aurelio De Laurentiis a blindare uno dei suoi big. Si tratta di Khvicha ...