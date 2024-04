Kvara | «Anche nei grandi stadi provo ancora a giocare a calcio come facevo in strada»

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il format della Lega Serie A che racconta i talenti del campionato italiano, “Campioni del Made in Italy”, intervista Khvichatskhelia, attaccante del Napoli. Su YouTube la Lega presenta così la 18esima puntata su: “Dalle vie di Tbilisi ai vicoli dei quartieri spagnoli, Khvichatskhelia incanta i tifosi partenopei da ormai quasi due anni. Dalla sua prima partita con la maglia azzurra, il georgiano ha immediatamente conquistato il cuore del popolo napoletano con le sue magie e il suo talento cristallino, portando molti a paragonarlo addirittura al Pibe de Oro“. “Per me ilè tutto”. ????? & ?????? Campioni del #MadeInItaly – ep.18 — Lega Serie A (@SerieA) April 11, 2024: «Ilè la mia vita» Le parole del georgiano: «Mi manca casa mia ogni ...

Il Napoli è arrivato a Barcellona, domani andrà in scena la gara di Champions League contro i blaugrana. Arrivano le parole in... (calciomercato)

Non arrivano buone notizie da Castel Volturno per il Calcio Napoli , che rischia di dover affrontare la delicata trasferta di Monza con assenze importanti. Persiste la sofferenza muscolare per ... (2anews)

Milan-Napoli, è scontro Anche per la difesa: due i nomi in ballo - Visualizzazioni: 1 Milan-Napoli, sono due i nomi in ballo per quanto riguarda la difesa. Andiamo qui di seguito a leggere cosa starebbe accadendo. Il Milan segue con estrema attenzione due importanti ...calciostyle

Napoli, il PSG con Osimhen fa sul serio: messi sul piatto 120 milioni. Kvara… - Un attaccante va, un attaccante resta: il copione sul futuro della coppia Osimhen-Kvaratskhelia era ormai chiaro da tempo ma da Napoli arrivano conferme sulla cessione del primo con la conseguente per ...gonfialarete

IL PARERE - Durante: "Conte e ADL non compatibili, punterei su Italiano" - Il noto intermediario di mercato Sabatino Durante è intervenuto per la redazione di Sportitalia per commentare alcune delle voci, fra mercato e panchine, che riguardano Anche il Napoli.A Napoli c’è da ...napolimagazine