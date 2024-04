Klopp vuole regolare i conti col giornalista | “Sei tu quello che ha fatto quell’intervista?”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Nella conferenza di vigilia dell'andata di Europa League tra Liverpool e Atalanta, ad un certo punto Jurgensi è rivolto a muso duro a unolandese: il tedesco lo hanon per se stesso, ma per difendere una persona a lui cara.

L’Atalanta a Liverpool per una nuova impresa: Anfield non spaventa - L’urna di Nyon non è sicuramente stata benevola con l’Atalanta in questa stagione europea. Dopo aver pescato lo Sporting Club (già affrontato nella fase a gironi) agli ottavi di finale, la Dea ha ...footballnews24

La Dea ferita sa come si vince ad Anfield: Atalanta a Liverpool per una notte da sogno - Le cose, nel frattempo, sono cambiate: il Liverpool ora è diverso, è a fine ciclo visto che Klopp a fine anno ha già annunciato l’addio, l’Atalanta ha inserito tanti giocatori e Gasperini ha voglia di ...sportface

PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Donnarumma sbaglia, il PSG va in... Barça" - "Godiamocela". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Stasera a San Siro, alle ore 21.00, va in scena Milan-Roma: andata dei quarti di finale di Europa ...tuttonapoli