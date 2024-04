Klopp sottovaluta l’Atalanta che vince 3-0 a Liverpool | Scamacca si candida a centravanti dell’Italia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 aprile 2024)di Gasperini fa il colpo della vita:3-0 a. Serata memorabile per Bergamo e i tifosi del. La band di Gasperini compie un’impresa storica che sarà ricordata nella storia del club. Nei quarti di finale di Europa Leagua va ad Anfield Road e surclassa la formazione diche sta lottando per la Premier. Sìha inizialmente la formazione B ma sono problemi suoi. Gasperini non lo ha fatto e ha vinto con merito. Doppietta diche a questo punto sicometitolare agli Europei e terza rete di Pasalic.ipoteca il passaggio del turno in semifinale. Dalla parte del, per la semifinale, a Lisbona il Benfica batte 2-1 il ...