Kim Kardashian condivide con i fan una foto da bambina | è identica alla figlia Chicago

Kim Kardashian è in vacanza ai Caraibi con le sorelle. Per anticipare l'estate ha scelto il costume animalier, nella fantasia pitonata.Continua a leggere (fanpage)

Mamma e figlia sono sedute in prima fila per seguire il match dei Los Angeles Laker. Ma, ancora una volta, a catturare l'attenzione sono le borse delle due, in particolare quella griffata Balenciaga ... (vanityfair)

Il potente messaggio di Kourtney Kardashian sulla "pressione per tornare in forma" dopo il parto - Su Instagram Kourtney Kardashian ha lanciato un potente messaggio a tutte le neo mamme sulla 'pressione per tornare in forma' dopo il parto.gravidanzaonline

Kim Kardashian allo stadio Tifosi dell'Arsenal preoccupati sui social: il motivo - I principali tabloid inglesi fanno riferimento ad uno strano legame tra la modella e la squadra di Arteta in campo questa sera contro il Bayern ...corrieredellosport

Le foto in spiaggia sono bollenti, il post di Kim Kardashian supera i tre milioni di like - Tra pellicce che scoprono il suo seno nudo e piccanti foto in spiaggia, per Kim Kardashian non è una novità pubblicare post molto sensuali su Instagram. Quest’ultimo non fa eccezione: ...rds