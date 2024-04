Khady Gueye | chi è la concorrente dell’Isola dei Famosi? Dal legale con Irama a Ex on the beach | scopriamo tutto

La modella Khady Gueye partecipa all’Isola dei famosi 2024 per il gruppo dei “non famosi ”. Nata in Senegal da genitori senegalesi, vive a Milano fin da quando aveva 6 anni. È già nota per avere ... (fanpage)

Khady Gueye e Pietro Fanelli sono due dei naufraghi non celebri di questa edizione de L’Isola dei Famosi (seppur entrambi hanno già partecipato a un reality show in precedenza: Ex On The Beach lei, ... (biccy)