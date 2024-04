Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 11 aprile 2024) Di Vincenzo Calafiore 11 Aprile 2024 Udine “… Succede al largo di in una notte di stelle ardenti: il vento gira e porta odori di montagna ma secchi e roventi, gli stessi degli altopiani di Lassithi ….. “ E poi i tuoi occhi con quella luce, si confondevano nel tramonto; non c’erano parole, solo silenzio tra noi, come quel momento pretendeva fosse. Era verso la fine di un maggio odoroso, all’imbrunire, col sole sul filo dell’orizzonte e l’aria pregna dell’odore del fieno, voli incrociati di rondini, nella strada che si perdeva tra i campi fino alla marina, l’angolo di spiaggia lontana dai rumori e umori dei villeggianti. Monasterace si animava più di notte, i bar della piazzetta aperti e i turisti seduti anche sulle panchine sotto gli alberi si godevano la serenità della sera; rientravano anche gli studenti dalle università per un breve periodo di vacanza. << Come fai ...