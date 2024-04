Kate Middleton si riposa Mentre William va al pub con la suocera

(Di giovedì 11 aprile 2024) Leggenda popolare vuole che nuore e generi non vadano d’accordo con le suocere. Una credenza spesso confermata dai fatti ma che, in casa dei principe Galles, non trova riscontro. È da anni, infatti, che si è a conoscenza degli ottimi rapporti che intercorrono tra il principee la mamma della moglie, Carole. Una donna, la madre di, con la quale il futuro re si è sempre trovato a proprio agio. In particolare, per il senso di unità e di amore che si è sempre respirato a casa dei consuoceri, come raccontano varie biografie dedicate al principe e alla principessa del Galles. L’infanzia infelice die la riscoperta della famiglia a casa diCresciuto in un ambiente ...

