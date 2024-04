(Di giovedì 11 aprile 2024) John Elkann, nella lettera agli azionisti di Exor, ha parlato di anno zero per lariferendosi alla prossima stagione. La struttura...

Secondo un’indiscrezione di mercato, il Napoli avrebbe superato la Juventus nell’offerta per Lewis Ferguson , centrocampista del Bologna visto come possibile erede di Zielinski. CALCIOMERCATO ... (napolipiu)

Sono venti i calciatori Convocati da Igor Tudor per la sua prima uscita sulla panchina della Lazio . I biancocelesti sfideranno la Juventus all`Olimpico... (calciomercato)

Juventus, decisione a sorpresa per il futuro di Rabiot - John Elkann, nella lettera agli azionisti di Exor, ha parlato di anno zero per la Juventus riferendosi alla prossima stagione. La struttura di costi sostenibile,.calciomercato

Juventus, Rabiot ai titoli di coda: nuova destinazione - Rimane in bilico il futuro alla Juventus di Rabiot, in scadenza di contratto: spunta una nuova destinazione per il centrocampista francese ...calciomercato

Gabriel Jesus tra il possibile prestito alla Juventus e l’operazione al ginocchio - Ora sta valutando la possibilità di un intervento chirurgico, una decisione che potrebbe costringerlo a sacrificare ... quella che si è venuta a creare attorno a Gabriel Jesus, con la Juventus che ...sport.attualissimo