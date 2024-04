“Juve mer** | forza Toro” | l’intervento al Parlamento europeo del deputato irlandese con addosso una maglia del Torino – Video

(Di giovedì 11 aprile 2024) “In bocca al lupo alsabato contro la”. È il curioso intervento fatto nell’Aula deldalMick Wallace. L’euroha indossato in Aula una maglietta color granata dele ha parlato in italiano con ovvia inflessione inglese. Ilè stato diffuso via Twitter da Cristiano Bosco. Non è la prima volta che Wallace manifesta nell’emiciclo la sua passione per il: nel 2021, presentandosi in Aula sempre con ladel club, aveva ancora una volta attaccato i bianconeri nel giorno di San Patrizio, come riporta Sportface.it....

