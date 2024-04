(Di giovedì 11 aprile 2024) Il derby della Mole infiamma gli animi anche a Bruxelles. L'irlandese della Sinistra Mick Wallace, oggi alla miniplenaria, si è presentato indossando la maglia granata e ha concluso il suo intervento insulla guerra nella Striscia di Gaza con un «presidente, in bocca al lupo alsabato contro lam...». L'irlandese, che produce vino in Piemonte ed è un appassionato tifoso granata, dice via social che «giocare contro lantus è sempre difficile per il Torino, che non ha i soldi della. Ma i granata hanno sempre la speranza.sempre...», conclude. Il 68enne è considerato uno dei più eccentrici politici irlandesi. ...

