Juniores Regionale Portuali Ancona | lo specialista mister Di Michele | “I risultati sono straordinari”

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’intervista al tecnico che ha vinto il girone B, secondo campionato vinto in tre anni: “Un’annata ricca di soddisfazioni: grazie ai ragazzi e a chi l’ha resa possibile”, 11 aprile 2024 – Due successi in tre campionati alla guida delladeiDorica. Si scrivePaolo Di, si legge lodell’Under 19. Grazie alla vittoria sul Moie Vallesina della settimana scorsa, infatti, la formazione giovanile anconetana ha conquistato il secondo titolo in tre anni, vincendo il suo girone B, e proiettandosi al meglio al triangolare per il titolocontro Montecchio Gallo e Sangiustese VP. “È stata un’annata piena di soddisfazioni – apre il trainer dei Dockers –, dopo un’estate in cui abbiamo integrato molti 2006, specie provenienti ...