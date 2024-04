Juan Jesus in dubbio | pronto Ostigard Con questo Zielinski | Traoré resta in panchina Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 aprile 2024)in. Conin. Lo scrive il Corriere dello Sport in vista di Naòpoli-Frosinone che si giocherà domenica 14 aprile alle 12.30. Scrive il, ieri, ha svolto lavoro personalizzato in palestra con Politano. I prossimi giorni saranno decisivi per avere un quadro chiaro relativo alle sue condizioni. Nel caso,al suo posto. Ma nulla è stato ancora deciso. Di sicuro, a sinistra, mancherà Olivera, ko nel secondo tempo contro il Monza. Il terzino di Calzona, che a Castel Volturno si divide tra terapie e palestra, sarà out 15-20 giorni dopo ...