Jo Squillo conduttrice del ME Fashion Award 2024 | torna la seconda edizione della kermesse Gli ospiti e i volti noti della moda

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 11 aprile 2024) Grande attesa per il gala di venerdì 12 aprile condotto da Joladel ME. Tra glianche Marco De Vincenzo e Sara Sozzani Tutto pronto per il ME. Domani (giovedì 11) e venerdì 12 aprile, il ritorno del premio nazionale dedicato ai bigitaliana, talentuosi designer, personaggi dell’innovazione ecultura. Ideatrice è Patrizia Casale, giornalista, impegnata anche nella promozione di grandi eventi. L’iniziativa, realizzata in coorganizzazione con il Comune di Messina, è stata patrocinata ...