Jannik Sinner straccia Struff e vola ai quarti di finale a Montecarlo

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il 22enne altoatesino,, numero 2 del mondo e del seeding, ha sconfitto il tedesco Jan-Lennard, numero 25 del ranking ATP, con un perentorio 6-4, 6-2 in un’ora e 17 minuti. Si tratta della 24^ vittoria stagionale persu 25 partite disputate, l’unica sconfitta in semial Masters 1000 di Indian Wells L'articolo proviene da Il Difforme.

